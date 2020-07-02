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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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WhatsApp'ta yeni dönem! 3 yeni özellik birden geliyor

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp platformu 3 yeni özellik ile güncellemeye hazırlanıyor.

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Dünya genelinde 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikler ile gündemde. 

Arkadaş ekleme işlemini kolaylaştıran  WhatsApp QR kod yani karekod ile arkadaş ekleme özelliği nihayet kullanıma  sunmaya hazırlanıyor. 

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar arkadaşının QR kodunu tarattıktan sonra hızlı bir şekilde listesine ekleyebilecek. 

Platforma gelecek bir başka yenilik ise özellikle corona virüs dönemind eönem kazanan video sohbetler ile ilgili. 

Güncelleme ile video sohbetlerinde bir katılımcının penceresi üzerine basılı tuttuğunuzda tam ekrana geçmek mümkün olacak.  

Grup sohbetlerinde yer alan video ikonu sayesinde hızlı bir şekilde görüntülü konferans da başlatılabilecek. 

Ancak bu ikon sadece 8 kişi veya daha altındaki sayıda katılımcı olan grup sohbetlerinde görünecek. 

Güncellemeler kapsamında klavyeye yeni animasyonlu etiketler, WhatsApp web sürümlerine gelecek. 

Yeni özelliklerin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.

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