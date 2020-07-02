İstanbul’da dehşet anları! Para için arkadaşını sopa ve satırla dövdü!

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerindeki bir depoda geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay günü Hüseyin K. ismindeki şahıs, daha önceden borç verdiğini iddia ettiği İran uyruklu Davud G. ile semtte karşılaştı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra K.’nin otomobiline binerek bir depoya geçti. K., G.’ye burada “borcumu ne zaman vereceksin?” diye sordu. Ancak G. iddiaya göre K.’ya “keyfim ne zaman isterse o zaman vereceğim” dedi.