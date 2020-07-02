BIST 116.526
DOLAR 6,85
EURO 7,74
ALTIN 390,83
HABER /  DÜNYA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

İngiltere karantina uygulamasını kaldırıyor! 75 ülkenin içinde Türkiye de var

The Daily Telegraph gazetesi, İngiltere hükümetinin turizm sektörünü ayağa kaldırmak için Türkiye'nin de dahil olduğu 75 ülkeden gelenlere yönelik koronavirüs karantina kurallarını sona erdireceğini bildirdi.

Abone ol

Gazete, İngiltere’nin hemen hemen tüm AB destinasyonlarına, Bermuda ve Cebelitarık dahil olmak üzere İngiliz bölgelerine ve Türkiye, Tayland, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya zorunlu olmayan seyahat yasağını kısa süre içinde kaldıracağını duyurdu.

İngiltere Ulaştırma bakanlığı sözcüsü konuya yönelik açıklama talebine yanıt verdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, ülke dışından gelenlere 2 haftalık karantina uyguladıktan sonra, uluslararası seyahatin nasıl açılacağıyla boğuşuyor.

75 ülke arasında Türkiye de var

Telegraph’a konuşan İngiliz hükümeti yetkilileri, Türkiye’ye uygulanan karantina uygulamasının da kaldırılacağını duyurdu. Kaynaklar, “100.000 kişide 9.7 vakanın görüldüğü Türkiye de 75 ülke arasında yer alacak. İngiltere’de bu oran 8.5 kişi olarak  biliniyor” dedi.

Öte yandan ismini açıklamayan bir hükümet yetkilisi, “Karantina kuralları ve muaf tutulacak ülkeler diplomatik bir kabus yaratıyor ve bu yasal olarak zorluk oluşturabilir” ifadesini kullandı.

Cuma günü açıklanmıştı

İngiltere Cuma günü, Fransa, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerden gelen insanlar için 14 günlük karantina döneminden vazgeçeceğini açıklamıştı. İngiltere’de konut topluluklar ve yerel hükümetten sorumlu bakan Simon Clarke, hükümetin seyahat hakkında bir duyuru üzerinde çalıştığını söyledi.

"Turizm sektörünü ayağa kaldırmak istiyoruz"

Clarke, “Bu duyuruyu güvenli olur olmaz yapacağız. Bu hafta bunun hakkında daha fazla konuşacağız. Açıkçası turizm sektörünü olabildiğince çabuk ayağa kaldırmak istiyoruz ve yakın gelecekte iyi haberler verebileceğimize eminim” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul’da dehşet anları! Para için arkadaşını sopa ve satırla dövdü! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Macron'u bitiren yazı: Türkiye, Fransa’nın Libya oyununu bozdu
Myanmar'da maden faciası! En az 113 kişi hayatını kaybetti
Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken İstanbul sözleşmesi çıkışı
Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: Haziran ayı ihracatında müthiş bir artış var
Fatih Terim'den flaş karar! 5 yıldızı kapının önüne koyuyor
Selvi yazdı: 'Sosyal medya düzenlemesi' 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak
ÖNCEKİ HABERLER
Optimar ve İstanbul Ekonomi Araştırma'dan iki farklı anket! İşte sonuçlar
Çavuşoğlu: Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor
Kurbanbayramı tarihi 2020 Diyanet takvimi ayın kaçında?
Antalya'da baldızını öldüren sanığın cezası belli oldu
Kırklareli'nde sürücü ve yayalar hayatının en zor anını yaşadı
1. sınıf kayıtları ne zaman 2020 MEB 2020-2021 eğitim takvimi
Yorumlar