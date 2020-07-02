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Kurbanbayramı tarihi 2020 Diyanet takvimi ayın kaçında?

2020 Diyanet dini günler takvimine göre kurban bayramı bu sene 31 Temmuz cuma günü başlayacak. 4 gün süren kurban bayramı ise 4 Ağustos salı günü sona erecek. Kurban bayramında tatil planları olan vatandaşlar ise kurban bayramı tatili uzar mı araştırması yapıyor.

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Müslümanlar temmuz ayının başlaması ile birlikte kurban bayramı ne zaman ve kaç gün tatil araştırması yapmaya başladı. Hem kurban ibadetini yerine getirmek hem de tatil yapmak isteyen vatandaşlar kurban bayramı tatili kaç gün oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu sene kurban bayramı 31 Temmuz'da başlıyor, 4 gün süren kurban bayramı 4 Ağustos salı günü sona erecek. Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI’NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulu’nda Kurban Bayramı’nda bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı’nda kısıtlama olup olmayacağını şimdiden söylemem zor. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Önemli olan önümüzdeki haftalarda pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan bu olacak.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir

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