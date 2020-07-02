Optimar ve İstanbul Ekonomi Araştırma'dan iki farklı anket! İşte sonuçlar

Anket şirketleri son kamuoyu araştırmalarını paylaştı... Optimar ve İstanbul'un açıkladığı anket sonuçları arasında 6 puandan fazla fark var! Optimar'ın anketinden çıkan "Sorunları kim çözer" sonucu çarpıcı...

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Kamuoyu araştırma şirketleri peş peşe anketler yayınlarken birbirininden çok farklı sonuçların çıkması dikkat çekti. Optimar Araştırma son anketine göre AK Parti ve Cumhur İttifakının oyu artıp yüzde 51'in üzerine çıkarken, İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketine göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 45'lerde...

Optimar Araştırma'nın son anketinde "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye soruydu. Gelen cevaplar, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu. AK Parti ile MHP'nin toplam oy oranının yüzde 51.46 olduğu görüldü. CHP ve İyi Parti oylarındaki düşüş de dikkat çekti.

Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları

- AK Parti: Yüzde 41.45

- CHP: Yüzde 22.9

- MHP: Yüzde 10.1

- HDP: Yüzde 10.5

- İYİ Parti: Yüzde 8.5

- Gelecek Partisi: Yüzde 1.3

- Deva Partisi Yüzde 1.3

- Hüda-Par: Yüzde 0.3

- Vatan Partisi: Yüzde 0.15

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anketine göre oy oranları

AK Parti: Yüzde 36,27

CHP: Yüzde 18,63

HDP: Yüzde 10,43

MHP: Yüzde 9,50

İYİ Parti: Yüzde 9,20

DEVA Partisi: Yüzde 2,40

Gelecek Partisi: Yüzde 0,78

Kararsızlar: Yüzde 10,70

BBP: Yüzde 0.1

Türkiye'nin sorunlarını kim çözer?

Optimar'ın anketinde "Türkiye'nin en büyük sorunlarını hangi parti çözebilir?" diye soruldu. Gelen cevaplar halkın umudunun AK Parti'den yana olduğunu gösterdi. İşte o sonuçlar...

- AK Parti: Yüzde 50.5

- CHP: Yüzde 23.3

- HDP: Yüzde 8.2

- İYİ Parti: Yüzde 7

- MHP: Yüzde 4.8

- DİĞER: Yüzde 2.7

- DEVA Partisi: Yüzde 1.5

- Gelecek Partisi: Yüzde 0.9

- Vatan Partisi: Yüzde 0.5

- Saadet Partisi: Yüzde 0.3

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.2