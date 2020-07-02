Ali Babacan vites yükseltti Varlık Fonu tam bir kara delik kapatacağız

9 Mart'ta kamuoyuna tanıtılarak siyasi macerasına başlayan DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Türkiye Varlık Fonu'nu iktidara geldiklerinde kapatacaklarını söyleyen Babacan "Tam bir kara delik.' ifadesini kullandı.

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Ak Parti hükümeti politikalarına eleştirilerinde vites yükseltmeye devam ediyor. Bu konuda önceleri sakin bir görüntü sergileyen Babacan, şu sıralar neredeyse her gün Erdoğan ve hükümetine yönelik tepkili açıklamalar yapmaya başladı. Babacan'ın gündeminde bu kez Türkiye Varlık Fonu vardı. Babacan 'iktidara geldiğimizde Varlık Fonu'nun kapatacağız, tam bir kara delik' dedi.

Karar TV'de "Liderler Ekonomi" programına konuk olan Babacan; Taha Akyol, Elif Çakır ve İbrahim Kahveci'nin sorularını cevapladı.

Babacan, Türkiye Varlık Fonu ile ilgili şunları söyledi:

"Varlık Fonu'nu kapatacağız. Tam bir kara delik... Şeffaflığı olmayan, hesap verebilirliği olmayan bir yapı. Sayıştay denetiminden uzak, hiçbir kurala tabii değil. İnanın; babanızdan miras kalsa o kadar para harcamazsınız. Tamamen borçlanmaya dayanan bir yapı.

Varlık Fonu, ilk kurulduğu ne yaptıklarını biliyorsunuz? Borç para; aramak oldu... 2016'da kanun çıktı, ilk borçlanmayı 2009'da yapabildiler. 3 yıl kimse para vermedi! 'Herkes neden para arıyorsunuz' diye sordu. Kendi içinde çok tezatlıkları var. Biz bunu kesinlikle kapatacağız.

'5 yıl boyunca Varlık Fonu'nun kurulmasını engelledim' Ben 5 yıl boyunca Varlık Fonu'nun kurulmasını engelledim. Çünkü Hazine Bakanı'nın imzası olmadan kurulamıyordu. Ben gittikten bir sene sonra kuruldu. Kesinlikle iktidara geldiğimizde kapatacağız. Tabii çok ciddi zarara da neden olacak bu durum. Şimdiden o delik oluştu ve bu durum derinleşecektir."

"İyi gitmiyor''

Ekonomik göstergelerin iyiye gitmediğini de belirten Babacan, "2014'ten beri Türkiye'de kademeli bir otoriterleşme başladı. Liyakatli insanlar, yavaş yavaş sistem dışına itildi. 15 Temmuz ile birlikte de otoriterleşme 'meşru bir zemin' kazandı. 2017'deki anayasa değişikliği ile de 'Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi' adı altında bir sistemsizlik oluşturuldu" diye ifade etti.

'Tekalif-i Milliye'yi duyunca eyvah dedim...'

Babacan, verilen kredilerin bir gün büyük bir krize neden olacağını söyleyerek, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin, Merkez Bankası rezervleri Kovid-19 salgını öncesi eritildi. Sürekli eksiğe giden bir rezerv var. Hatta son toplantıda faizi sabit tutmak zorunda kaldılar. Göze alamadılar. Rezerv yokken para basarsanız; paranız ciddi değer kaybına uğrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon konuşmasını dinleyince 'Eyvah' dedim. Sonra hemen geri adım attılar 'Tekalifi-i Milliye'den. Bu tarz açıklamalar ancak krizi derinleştirir. Koronavirüs salgını döneminde faiz sayacı çalışıyor ama işletmeler kapalı. Verilen krediler ödeme günü geldiğinde yine bir krize neden olacak."