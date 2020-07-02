Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ünlü isimlerden sosyal medya desteği!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ailesine yapılan hakaretler herkesi ayağa kaldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyaya yönelik çıkaracağı yasayı desteklediklerini söyleyince ünlü isimler de destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sekizinci torunu Hamza Salih'in doğumu sonrasında yaptıkları paylaşımın ardından Berat ve Esra Albayrak'a yönelik sosyal medyada yapılan yorumlar herkesin tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istediklerini söyledi. Ünlü birçok isim de Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.
Başta Alişan olmak üzere Seda Sayan, Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy ve Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre, ahlaksızlığa tepki göstermek için bir oldu. Ünlüler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak’ın dördüncü çocuk mutluluğuna ve bir günlük bebeğine yapılan hakaretlere ‘bu zihniyete durun’ diyerek tepki gösterdi.
Alişan "Eleştiri yapmakla, hakaret etmek, küfür etmek aynı şey değil... Beni eleştirebilirsin, sevmeyebilirsin ama bana küfür edemezsin, iftira atamazsın, aileme hatta çocuğuma kadar nefretini kusup belden aşağı hakaret edemezsin. Kimse kimseye edemez. Niye korktunuz ki bu yasadan?" dedi.
Seda Sayan ise "Çok şükür Recep Tayyip Erdoğan, bir sürü pislik hizaya girecek inşallah. Sosyal medyada acımasızlık terbiyesizlik almış başını gidiyor" ifadelerini kullandı. Ece Erken de Seda Sayan'ın paylaşımına destek verdi.