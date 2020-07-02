Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ünlü isimlerden sosyal medya desteği!

Başta Alişan olmak üzere Seda Sayan, Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy ve Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre, ahlaksızlığa tepki göstermek için bir oldu. Ünlüler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak’ın dördüncü çocuk mutluluğuna ve bir günlük bebeğine yapılan hakaretlere ‘bu zihniyete durun’ diyerek tepki gösterdi.