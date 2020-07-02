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Ankara'da her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasak

Ankara Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Ankara Valiliği, şehirde artan koronavirüs vakalarının ardından 15 gün süreyle geçerli olacak kısıtlamaları duyurdu.

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Ankara'da toplantı, yürüyüş ve gösterilere yasak getirildi. Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

15 gün süreyle kısıtlandırılmıştır
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Salgının yayılma hızının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğunun ve diğer kısıtlamaların yanı sıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlandırılmıştır."

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