Ankara'da her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasak
Ankara Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Ankara Valiliği, şehirde artan koronavirüs vakalarının ardından 15 gün süreyle geçerli olacak kısıtlamaları duyurdu.Abone ol
Ankara'da toplantı, yürüyüş ve gösterilere yasak getirildi. Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.
15 gün süreyle kısıtlandırılmıştır
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Salgının yayılma hızının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğunun ve diğer kısıtlamaların yanı sıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlandırılmıştır."
Ankara'da vaka sayılarında maalesef artış yaşanmaktadır.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) July 2, 2020
Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır.https://t.co/zQOCcvEfAx
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