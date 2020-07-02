Bill Gates'ten bomba corona iddiası! Virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı
Bill Melinda Gates Vakfı ile beraber corona virüs ile mücadelede 300 milyon doların üzerinde bağışta bulunan Bill Gates salgın ile mücadele ile ilgili ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, corona virüs salgını hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Gates özellikle ABD'nin COVID-19 salgını karşısındaki tavrını sert şekilde eleştirdi. Gates, ABD'den beklenen liderliği bu konuda ortaya koyamadığını ve yeterli koordinasyon kuramadığını iddia etti.
BGR'de yer alan habere göre, virüsün ABD'de hızla yayılmasının nedenlerinden bir tanesinin sosyal medyadaki sahte bilgi olduğunun altını çizen Gates Facebook ve benzeri platformların COVID-19 hakkında yanlış bilgiyle mücadelede etkisiz kaldığı görüşünü dile getirdi.
Salgının ilk günlerinden bu yana zaman zaman ortaya çıkan komplo teorilerinde Bill Gates'in adı sık sık geçmiş ve COVID-19'un Gates tarafından ortaya çıkartıldığı bile iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, katıldığı bir programda ilginç iddialar ortaya atmıştı.
New York Post’ta yer alan habere göre Stone küresel bir soruna dönüşen corona virüs salgınının yaratılmasında Bill Gates’in parmağı olabileceğini iddia etmişti. “Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti.