Bill Gates'ten bomba corona iddiası! Virüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı

Salgının ilk günlerinden bu yana zaman zaman ortaya çıkan komplo teorilerinde Bill Gates'in adı sık sık geçmiş ve COVID-19'un Gates tarafından ortaya çıkartıldığı bile iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, katıldığı bir programda ilginç iddialar ortaya atmıştı.