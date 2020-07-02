BIST 116.479
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 390,89
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Antalya'da ölüm motosiklet üzerinde geldi

Anadolu Ajansı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu, motosiklet sürücü İrfan Kahraman hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, İrfan Kahraman idaresindeki 07 ARF 56 plakalı motosiklet, Yenimahalle Mahallesi'nde, Hasan Y'nin kullandığı 07 EMK 35 plakalı kamyonetle çarpıştı. 

Motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kahraman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 

Öte yandan olayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul’da dehşet anları! Para için arkadaşını sopa ve satırla dövdü! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasak
Macron'u bitiren yazı: Türkiye, Fransa’nın Libya oyununu bozdu
Myanmar'da maden faciası! En az 113 kişi hayatını kaybetti
Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: Haziran ayı ihracatında müthiş bir artış var
Fatih Terim'den flaş karar! 5 yıldızı kapının önüne koyuyor
Selvi yazdı: 'Sosyal medya düzenlemesi' 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak
ÖNCEKİ HABERLER
Migros kurbanlık fiyatları 2020 hisse fiyatı nedir?
İngiltere karantina uygulamasını kaldırıyor! 75 ülkenin içinde Türkiye de var
Nagatomo, Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etti
Optimar ve İstanbul Ekonomi Araştırma'dan iki farklı anket! İşte sonuçlar
Çavuşoğlu: Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor
Yasemin Hadivent yeğeni kimdir öldüren hastalığı neydi?
Yorumlar