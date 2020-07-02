Antalya'da ölüm motosiklet üzerinde geldi
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu, motosiklet sürücü İrfan Kahraman hayatını kaybetti.Abone ol
Alınan bilgiye göre, İrfan Kahraman idaresindeki 07 ARF 56 plakalı motosiklet, Yenimahalle Mahallesi'nde, Hasan Y'nin kullandığı 07 EMK 35 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kahraman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Öte yandan olayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
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