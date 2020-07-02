Güvenlik İş Sendikası Başkanı'ndan yeni kıdem tazminatı çıkışı aynı ifadeyi kullandı

Türk İş'e bağlı Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, bir televizyon kanalında katıldığı bir canlı yayında kıdem tazminatı tartışmalarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çağırıcı da şu sıralar sendikaların sıklıkla kullandığı 'Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir' ifadesini kullandı.

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Hükümetin Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kısa adıyla TES kapsamında kıdem tazminatının fona aktarılması çalışması gündemdeki yerini koruyor.. Sendikaların çoğu çalışmaya itiraz ediyor.. Türk İş'e bağlı Güvenlik İş Sendikası da onlardan biri.. Kıdem Tazminatı'nın tüm işçiler için kırmızı çizgi konumunda olduğunu söyleyen Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, her yıl kıdem tazminatı konusunun gündeme gelmesinin doğru olmadığını vurguladı.

Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı, 'Kıdem tazminatı her yıl kumbaramıza koyduğumuz bir para, biz bu paraya güvenerek gelecekle ilgili hayaller kuruyoruz. Kıdem tazminatıyla ev , araba alacağım, çocuklarımın düğününü yapacağım " gibi hayaller kuruyoruz. Her sene gündeme gelir, 1 hafta 10 gün konuşulur gider. Türk-İş bu konuda ciddi anlamda tavır koyuyor gündemden kalkıyordu. Bu sene ciddi anlamda kıdem tazminatı konusu rahatsızlık yarattı. Türk İş Başkanlar Kurulu kıdem tazminatının kırmızı çizgimiz olduğunu kamuoyunu deklare ettik. Kamuoyunun da yüzde 80 desteğini almış bulunuyoruz. Biz evlerimizde tek başına yaşamıyoruz, en az 3 kişi var, 45-50 milyon insanı direk ilgilendiren bir konu bu. Direk 50 milyonu ilgilendiren konuda bu işin oldu bittiye getirilmesine müsaade edilmez. Sendikalar olarak buna karşı çıktığımızı deklare ettik.' diye konuştu.