BIST 116.479
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 390,89
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Güzel haberi İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Yeni bir dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor" dedi ve Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu duyurdu.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Jandarma'da Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu duyurdu. Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor..."


İlk olarak canlı yayında duyurmuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haziran ayında Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta?' programına katılmış ve hayvan hakları ve onlar için kurulacak olan özel birim hakkında bilgi vermişti. 

Bakan Soylu, hayvan haklarıyla ilgili de, "Hem polis, hem jandarmada hayvan haklarını koruma birimleri oluşturuyoruz. Arkadaşlarımız 10 gündür buna çalışıyor. Çok yakın bir zamanda polis merkezlerimizde de bu konuda da çok önemli bir adım atacağız. Çok ihbar geliyor bana. Tüm bunları ortadan kaldırabilecek, anı anına takip edilecek emniyet ve jandarmada bir birim oluşturuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak ve Esra Albayrak hakkında çirkin paylaşım! 16 kişiden biri tutuklandı
Ali Babacan vites yükseltti Varlık Fonu tam bir kara delik kapatacağız
Ankara'da her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasak
Macron'u bitiren yazı: Türkiye, Fransa’nın Libya oyununu bozdu
Myanmar'da maden faciası! En az 113 kişi hayatını kaybetti
Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken İstanbul sözleşmesi çıkışı
ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'nin ardından MHP'liler sosyal medya hesaplarını askıya alıyor
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Carrefoursa kurbanlık fiyatları 2020 Büyükbaş hisse fiyatı kaç para
Teslim olan terörist protesto bahanesiyle dağa nasıl götürüldüğünü anlattı
Antalya'da ölüm motosiklet üzerinde geldi
Madımak Oteli olayı nedir Saivas'ta Madımak Oteli'ni kim yaktı?
Yorumlar 1 yorum