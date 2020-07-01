İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu
İSTANBUL Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara 110 lira karşılığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için merkez kuruldu. Numuneler, terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek sonuçlar 2 saat içinde yolcuya teslim edilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu.
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Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek.
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İstanbul Havalimanı'nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burundan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuvarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek.
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Sonuçlar 2 saatte yolculara bildirilecek
Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak da verilebilecek testleri hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar yolcular yaptırabilecek.
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