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İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara 110 lira karşılığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için merkez kuruldu. Numuneler, terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek sonuçlar 2 saat içinde yolcuya teslim edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu.

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Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek.

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İstanbul Havalimanı'nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burundan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuvarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek.

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Sonuçlar 2 saatte yolculara bildirilecek

Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak da verilebilecek testleri hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar yolcular yaptırabilecek.

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