İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu

Sonuçlar 2 saatte yolculara bildirilecek

Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak da verilebilecek testleri hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar yolcular yaptırabilecek.