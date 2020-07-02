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Gaziantep'te karı kocanın yaptığı işe bak! Evi doğumhaneye çevirmişler

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde yabancı uyruklu karı koca tarafından muayenehaneye çevrilen eve, polis ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından baskın yapıldı. Baskında, evin kadın doğumhanesine çevrildiği görüldü.

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Cumhuriyet Mahallesi Selimoğlu Sokak'ta bulunan bir binanın 3. katındaki daire, kendisini kadın doğum uzmanı olarak tanıtan S.K. (67) ve eşi S.T. tarafından, izin ve ruhsat olmamasına rağmen kadın doğum muayenehanesi haline getirildi.

İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, adrese baskın yaptı. Yapılan arama ve inceleme sonucunda muayenehanenin izinsiz ve ruhsatsız açıldığını tespit edildi.

Yazdıkları ilaçların tutulduğu defter bulundu

Kaçak muayenehanede yapılan aramada ultrason cihazı, kadın doğum tıbbi cihaz ve aletleri, kişilerin adları ile yazılan ilaçların kayıtlarının tutulduğu defter bulundu. Ele geçirilen alet ve cihazların steril olmadığı görüldü. Kaçak muayenehanede ücret karşılığı gebe muayenesi ve tıbbi müdahalelerin yapıldığı ileri sürüldü. Muayenehaneden çıkan tıbbi alet ve ilaçlara kayıt altına alınarak savcılık emri ile el konuldu.

Kaçak muayenehaneyi işlettiği öğrenilen S.K. ile eşi S.T. ve muayene olmaya gelen U.E. ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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