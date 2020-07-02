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T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın beraat etti! 'Fuat Avni' tweetleri davası

'Fuat Avni' isimli hesaptan atılan tweetleri haberleştirdiği için yargılanan T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın beraat etti.

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T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın hakkında ‘Fuat Avni’ tweet’lerini haberleştirildiği gerekçesiyle açılan davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya ‘terör örgütüne üye olmaksızın yardım’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve 15 yıla kadar hapsi istenen Doğan Akın da katıldı. Savcı esas hakkında mütalaasında beraat kararı verilmesini istedi.

Konuya kayıtsız kalınamaz

Gazeteci Doğan Akın, savunmasında şu ifadeleri kullandı: Gazetecilik, herhangi bir hukuk devletinde kamuoyunun, siyasetin, parlamentonun, sosyal medyanın ve ana akım medyanın ana gündemi olan böyle bir konuya kayıtsız kalamaz.

T24 haberleri üç boyutta yaptı

T24 sitesinde iki yıl içinde 108 Fuat Avni tweet’ini haberleştirdiklerini belirtken Akın, şunları söyledi: 

T24, Fuat Avni hesabını sorgulayan açıklama, görüş ve haberlere yer vermiş mi? Evet verdi. Üstelik bunu üç boyutta yaptı. İlk adımda Fuat Avni hesabını sorgulayan bütün açıklamalara -başta Başbakan ve hükümet üyeleri ve siyasi partiler olmak üzere- T24’te yer verildi.

Mahkeme, yüklenen suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle Doğan Akın’ın beraatine hükmetti.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl temmuz ayında T24 ve Diken’in de aralarında bulunduğu birkaç haber sitesine, 2014-2016 yılları arasında “Fuat Avni” mahlasıyla kullanılan Twitter hesabından yapılan bazı paylaşımları haber yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

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