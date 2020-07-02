Cemal Can kimdir nereli ne iş yapıyor? Cemal Can boyu kaç cm?

Survivor 2020'nin büyük finaline sadece haftalar kala son 6'ya adını yazdıran isimlerden biri de Cemal Can Canseven oldu. Survivor'daki sempatik tavırları ve parkurlardaki başarısı ile en çok adından söz ettiren Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli ve Cemal Can Canseven ne iş yapıyor birlikte öğrenelim...

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Survivor'un en iddialı isimlerinden biri olan Cemal Can Canseven adını son altıya yazdırmayı başardı. Büyük finale haftalar kala şampiyonluk koltuğunda ben de varım diyen Cemal Can'ın hayatı da çok merak ediliyor. Sempatik tavırları ve duygusallığı ile seyircilerin de gönlünü kazanan 25 yaşındaki Cemal Can aslen İzmirli, annesi Selanik göçmeni babası ise Rizeli. Cemal Can'ın mesleği ise DJ'lik.

Yarışma sayesinde popülerliği artan Cemal Can Canseven makyaj videoları ile fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşı. Danla'nın Cemal Can ile bir süre evli kaldık beni aldattı boşandık sözleri de çok konuşulmuş, sonra bu sözlerin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç’i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj’lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür.

Cemal Can Canseven, şu anda Instagram'da 2.8 milyon takipçisi bulunuyor.