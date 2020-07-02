Denizli'de arkadaşları duran kalbini çalıştırdı acı haber hastaneden geldi

DENİZLİ'de çalıştığı sırada elektrik akımına kapılıp kalbi duran Mehmet Ali Ökten, arkadaşları tarafından olay yerinde hayata döndürüldü. Ökten ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.

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Olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesinde bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi.

Silim makinesinde çalıştığı sırada...

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Ali Ökten (50) isimli işçi, silim makinesinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları, durumu fark etmeleri üzerine Ökten’i elektrik akımından kurtardı. Kalbi duran Ökten’e kalp masajı yaparak tekrar hayata döndüren arkadaşları, ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ökten’i ilk müdahalenin ardında Honaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz adam hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.