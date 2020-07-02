Eskişehir'de ölen Yusuf'un ölüm nedeni belirlendi babası morg kapısında fenalaştı
ESKİŞEHİR'de 2 gündür kayıp aranan Irak uyruklu Yusuf Gurubi'nin ölüm nedeni belirlendi... Öte yandan talihsiz çocuğun babası morg kapısında fenalık geçirdi, acısına herkes ortak oldu.
Eskişehir’de, iki gün önce akşamüstü saat 17.00 sıralarında kaybolan ve bu sabah saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi Kanallar Sokaktan geçen sulama kanalında cansız bedenine ulaşılan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi ölüm nedeni ilk belirlemelere göre ortaya çıktı.
Boğularak öldüğü tespit edildi
41 saat sonra en son görüldüğü bölgeden 1,5 kilometre ilerdeki sulama kanalında arama kurtama ekiplerince bulunan minik Yusuf’un cansız bedeni cenaze aracına konularak, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna getirildi. Burada yapılan ilk incelemelere göre, Yusuf’un boğulmaya bağlı hayatını kaybettiği tespit edildi.
Baba morg kapısında fenalaştı
Hastanede otopsi için incelemeler devam ederken, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen minik Yusuf’un babası Muhammed Gurubi morg kapısında baygınlık geçirdi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen baba, müşahede altına alındı.
Irak'tan savaştan kaçarak gelmişlerdi
5 yıl önce Irak’taki iç savaştan kaçıp Türkiye sığınan ve ardından Eskişehir’e yerleşen Gurubi ailesinin komşusu Furkan Gündüz, “5 sene önce Irak’ın Selahaddin bölgesinden savaştan kaçıyorlar. 5 senedir Eskişehir’deler, 2 senedir de bizim kapı komşumuzlar. Maalesef bu sabah haberini aldık. Babası fenalık geçirdi. Şu anda işlemlerin bitmesini bekliyoruz. Eskişehir’de defnedilecek. İşlemlerden sonra yeri belli olacak. Belediyeden haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.