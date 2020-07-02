Merkez Bankası istatistikleri açıkladı: Döviz hesapları 574 milyon dolar arttı

Yurt içinde yerleşik vatandaşların döviz hesapları geçtiğimiz hafta itibarıyla 574 milyon dolarlık artış kaydetti.

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Döviz mevduatı cinsinden bakıldığında dolar, euro ve diğer para birimlerinden daha fazla yükseliş yaşandı.

Para banka istatistikleri

Merkez Bankası, haftalık para banka istatistiklerine göre, 26 Haziran haftasında vatandaşların döviz hesaplarındaki toplam tutar bir önceki haftaya göre 575 milyon dolar arttı ve 202 milyar 213 milyon dolara çıktı. Yaşanan artışın 273 milyon doları bireysel hesaplardan, 302 milyon doları ise tüzel hesaplardan kaynaklandı.

Ne kadar artış gösterdi?

Dünya'nın aktardığı habere göre, döviz hesaplarındaki değişim para cinsine göre değerlendirildiğinde ise 321 milyon dolar artan ABD doları hesapların toplam büyüklüğü 112 milyar 876 milyon dolardan 113 milyar 197 milyon dolara yükseldi.

Euro hesapların ABD doları cinsinden değeri ise 169 milyon dolar arttı ve 61 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer para birimlerindeki değişim ise 70 milyon dolarlık artış yönünde oldu ve 32 milyar 355 milyon dolara çıktı.

Kıymetli maden hesaplarının değişimi de diğer haftalara nazaran sınırlı kaldı. Bir önceki hafta 24 milyar 269 milyon dolar olan kıymetli maden hesapları 40 milyon dolarlık artışla 24 milyar 314 milyon dolar oldu.