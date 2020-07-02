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İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu Ankara'daki yasağa rest çekti

ANKARA Valiliği'nin 'Büyük Savunma Mitingi' öncesi il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerini kısıtlamasına ilişkin paylaşım yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Haberiniz olsun, vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Durakoğlu, Ankara Valiliği'nin koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışları sonrası aldığı kısıtlama kararını değerlendirdi.

Kararlılık mesajı verdi

Kararın, yarın yapacakları 'Büyük Savunma Mitingi' öncesinde alındığına dikkati çeken Durakoğlu, şunları kaydetti:

Anlattık dinlemediniz. Başkentimize geldik, yürütmediniz. Adalet Komisyonu'na almadınız, görüşmediniz. Basın yayınladı, ekranlarını kararttınız. Sosyal medyada göründük, kapatmaya kalktınız. Miting çağrısı yaptık, yasak koydunuz. Haberiniz olsun, vazgeçmeyeceğiz.

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