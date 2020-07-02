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Beyoğlu'nda birlikte alkol alan şahısların kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı

BEYOĞLU Dolapdere Caddesi’ndeki bir evde alkol alan iki kişi, kavga ederek birbirlerini bira şişesiyle yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay, Beyoğlu Dolapdere Caddesi’nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, evde alkol aldığı öğrenilen Moğolistan uyruklu iki erkek şahıs alkolün etkisiyle kavgaya tutuştu. Kavga sonucu elindeki bira şişelerini kıran şahıslar birbirlerine saplayarak yaralandı. Duruma tanıklık eden bir kadın, şahısları birbirinden ayırarak üzeri kanlar içinde sokağa indi.

Fakat kadın gittikten sonra evin kapısını kapatan ikili kavga etmeye devam etti. Bu sırada kadın hemen polisi arayarak durumu bildirdi.

Polis kapıyı kırarak içeri girdi

Ekipler hemen 112’ye durumu aktararak olay yerine ambulans istedi. Polisler eve geldiğinde kapının kilitli olduğunu gördü. Kapıyı kıran ekipler yaralı iki şahsı evden çıkartarak ambulansa bindirdi. Yaralılar bindirildikleri ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı iki şahsın birinin durumunun ağır diğerinin hafif olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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