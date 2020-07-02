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George Soros'un terörist ilan edilmesi için 240 bin imza toplandı

Dünyadaki sokak eylemlerinin arkasındaki isim olan ABD’li borsa spekülatörü George Soros’un Beyaz Saray tarafından terörist ilan edilmesi için 3 yıl önce başlatılan kampanyada 240 bin imza toplandı.

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ABD'li ünlü borsa spekülatörü George Soros'un Beyaz Saray tarafından terörist ilan edilmesi için başlatılan imza kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Kendisine E.B. ismini veren bir kişi Beyaz Saray'ın imza kampanyası sayfasından Soros'un terörist ilan edilmesi için bir çağrı başlatmıştı. 20 Ağustos 2017'de başlatılan Soros kampanyası için şimdiye kadar 240 bin 247 imza toplandı.

Beyaz Saray'ın resmi cevap vermesi bekleniyor

Kampanya başında imza sayısının 100 bini geçmesi durumunda Beyaz Saray'ın bu çağrıya cevap vereceği düşünülüyordu. Şimdi imza sayısı 240 bini geçmiş durumda. Haliyle imzacılar Beyaz Saray'ın bu çağrıya resmi bir cevap vermesini bekliyor.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden kampanyada Soros, 'ABD ve halkını bilinçli bir biçimde istikrarsızlaştırma ve çeşitli tahrik eylemlerinde bulunmakla' suçlanıyor. İmza kampanyasının metninde, "Bu hedefine ulaşmak için de Soros, amacı, ABD yönetimini yok etmek için Alinsky modelinde (Saul Alinsky, iktidarı ele geçirmek için verilecek siyasal mücadelenin 13 kuralından bahseden 'radikaller için kurallar' isimli kitabın yazarı) terörist taktikleri uygulamak olan çeşitli kurumlar kurdu" deniliyor.

Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı George Soros

1930 yılında Budapeşte'de dünyaya gelen Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı George Soros, 2000'lerin başında Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan'daki 'kadife devrimler'in finansörü olarak dikkat çekmişti.

Eylemlerin finansörü

Ayrıca Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinde hükümetleri devrimeyi hedefleyen bir çok soskak hareketinin ve öğrenci eylemelerinin arkasında da Soros'un parmağı olduğu belirtiliyor. Medya ve STK'lar yoluyla yabancı ülkelere müdahale eden Soros'un yardımları bu nedenle 'sosyal' olmaktan çok 'siyasal' özellik taşıyor ve büyük tepki çekiyor.

Trump protestolarında da öndeydi

Parasal gücünü kullanarak ülkelerin iç işlerine karışan Soros, son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı devirmeyi amaçlayan kampanyanın başını çekmiş ve bu amaçla bazı sokak gösterilerini finanse etmekle suçlanmıştı.

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