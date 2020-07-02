Android'e iPhone'daki özellik geliyor AirDrop teknolojisinin benzeri

Apple kullanıcılarının bir süredir hayatını kolaylaştıran özelliğin bir benzeri için Google çalışmalara başladı. The Verge'de yer alan habere göre, Apple’ın akıllı cihazları arasında hızlı dosya aktarımı yapılabilmesini sağlayan AirDrop teknolojisinin benzeri Android cihazlara geliyor.