Android'e iPhone'daki özellik geliyor AirDrop teknolojisinin benzeri
Apple’ın akıllı cihazları arasında hızlı dosya aktarımı yapılabilmesini sağlayan AirDrop teknolojisinin benzeri Android cihazlara geliyor.
Apple kullanıcılarının bir süredir hayatını kolaylaştıran özelliğin bir benzeri için Google çalışmalara başladı. The Verge'de yer alan habere göre, Apple’ın akıllı cihazları arasında hızlı dosya aktarımı yapılabilmesini sağlayan AirDrop teknolojisinin benzeri Android cihazlara geliyor.
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Android'in sahibi olan Google 'Nearby Sharing' olarak adlandırılan bu özelliği test etmeye başladığını duyurdu.
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AirDrop ile benzer şekilde çalışan söz konusu özelliği kullandığınızda etraftaki Android cihazlar otomatik olarak taranıyor ve cihazı seçtiğinizde karşı tarafın onayı isteniyor.
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Bu işlemin ardından eşleşme sağlanıyor ve iki Android cihaz arasında dosya paylaşımı başlıyor.
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