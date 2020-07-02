Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Cem Uzan'ın kardeşi Hakan Uzan oldu

Genç Parti 5. Olağan Kongresi'nde Cem Uzan'ın kardeşi Murat Hakan Uzan partinin yeni genel başkanı oldu.

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Genç Parti'nin 5. Olağan Kongresi yapıldı. Partinin Kurucu Genel Başkanı olan ve 10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan kongreye telekonferansla katılırken, kendisi gibi yurt dışında yaşayan kardeşi Murat Hakan Uzan yeni Genel Başkan oldu.

Genç Parti 5. Olağan Kongresini Yenimahalle Belediyesine bağlı "Dört Mevsim Salonunda" gerçekleştirdi. Cem Uzan kongreye telekonferans yöntemiyle bağlandı. Uzan, seçim vaadlerini sıraladıktan sonra yeni genel başkanın Hakan Uzan olduğunu söyledi.

CHP Ankara milletvekili Gamze Taşçıer ve İYİ Parti Aydın milletvekili Aydın Adnan Sezgin de Genç Parti'nin 5. Olağan Kongresini takip etti.

Cem Uzan'ın imzası logoya eklendi

İki hilal, ortada yıldız altında Genç Parti yazan parti logosuna ekleme geldi. Cem Uzan'ın imzası parti logosuna dahil edildi.