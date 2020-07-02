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Fatih Terim'den Yuto Nagatomo'ya: Yolun açık olsun evlat

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Yuto Nagatomo ile fotoğrafını paylaşarak, "Yolun açık olsun evlat" sözleriyle Japon futbolcuya veda etti.

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Galatasaray ile sözleşmesi biten Yuto Nagatomo, bugün sarı-kırmızılılar ile son antrenmanına çıktı.

Son antrenmanda duygusal anlar yaşandı

İdmanda arkadaşlarıyla vedalaşan 33 yaşındaki futbolcu, bu esnada gözyaşlarını tutamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Japon oyuncuya sosyal medya hesabından veda etti.

Nagatomo ile fotoğrafını paylaşan Terim, "Yolun açık olsun evlat" notunu düştü.

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