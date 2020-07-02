Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Bakan Albayrak'tan çarpıcı değerlendirme
Hazirandaki ihracat rakamlarına dikkati çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." açıklaması yaptı.Abone ol
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ihracatın haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttığının altını çizdi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı
Mayısta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 82,6'ya çıktığını, bu oranın altın hariç tutulduğunda yüzde 92,8 olduğunu belirten Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." değerlendirmesi yaptı.
İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır. https://t.co/tRh55ETHFm— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 2, 2020