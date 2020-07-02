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Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan anne ile kıza maske cezası

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ta bir iş yerinden hırsızlık yaparken yakalanan anne ile kızına 900'er lira maske takmama cezası kesildi. Öte yandan Burcu G. isimli hırsızlık şüphelisi kız kendisini aramak isteyen polislere, 'Benim korona testim pozitifti bilginiz olsun' dedi...

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Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesindeki bir züccaciye satışı yapılan iş yerinde meydana geldi.

Çaldıkları arasında kül tablası, saklama kabı var...

İddiaya göre, iş yerine gelen Hacer G. ve kızı Burcu G. iş yerindeki saklama kabı, kaşık takımı, kül tablası, kahvaltılık ve aynayı alarak çantasına koydu.
İş yeri sahipleri hırsızlık yaptıklarını tespit ettikleri anne ile kızını suçüstü yakalayarak durumu polise bildirdi. Bu arada, iş yeri sahipleri kadınların çantasında çaldıkları ürünleri çıkartıp cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

'Korona testim pozitif' dedi

Olay yerine gelen polis ekipleri de kadınlar üzerinde arama yapmak isteyince Burcu G, "Benim korona testim pozitifti bilginiz olsun" demesi üzerine polis ekipleri ve çevredekilerde tedirginlik yaşadı. Burcu G., bu sırada polislerin yanında telefonla doktorunu arayarak konuşmaları polislere dinletti.

Maske cezası kesildi

Koronavirüse yakalandıktan sonra 15 gün karantinada kaldığını söyleyen hırsızlık şüphelisi kadın ve annesine maske takmamaktan 900’er lira para cezası kesildi.

İş yeri sahibi şikayetçi olmayınca kadınlar olay yerinden ayrıldı.

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