Defne Samyeli 'İtibarım zedelendi' deyip 50 bin TL'lik dava açtı
Defne Samyeli, ev sahibinin hakkında söylediklerine çok kızınca soluğu mahkemede aldı. Samyeli, tam 50 bin TL'Lik dava açmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz haftalarda Defne Samyeli'nin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi Yusuf Araz, icra takibi başlatmıştı.
Taraflar arasındaki dava devam ederken Samyeli, bu defa ev sahibi Araz’ın basına kendisiyle ilgili ''1,5 yıldır kiramı alamıyorum. Gönderdiğim notlara da geri dönmüyor'' diyerek itibarını zedeleyici açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, ünlü isim ile ev sahibi arasında kiralanan evden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle uyuşmazlıkların devam ettiği belirtildi.
Dilekçede şu ifadeler yer aldı:
''Taraflar arasında devam eden yargılama süreciyle birlikte Defne Samyeli'yle iletişime geçen ev sahibi Yusuf Araz, hakaret etmiştir.''