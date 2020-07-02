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Kars Sarıkamış’ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı

İhlas Haber Ajansı

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde ‘kız kaçırma’ yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 19 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıkamış, Horasan ve Erzurum’daki hastanelere sevk edildi.

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KARS’ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde kız kaçırma meselesinden iki aile arasında kavga çıktı.

Büyüyen kavgada her iki aileden 19 kişi yaralanırken; olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin ayırdığı kavgada yaralanan 19 kişi ambulanslarla Sarıkamış, Horasan ve Erzurum’daki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken; jandarma ekipleri, köy içi ve köy çıkışında güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan; hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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