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TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti

TRT Spor spikeri Deniz Satar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden görevini bıraktığını duyurdu. Satar son olarak, Medipol- Başakşehir-Galatasaray maçını yorumlarken yaptığı reklam ile gündeme gelmişti.

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TRT Spor spikeri Deniz Satar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden görevini bıraktığını duyurdu.

Satar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2010 yılında TRT'de ilk ekrana çıktığımda üniversite 2.sınıftaydım. Hep TRT'de çalıştım. Çok sevdim, çok emek verdim. Bugün kendi isteğimle veda ettim. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Maç esnasında kıyafet reklamı yapmıştı
Deniz Satar son olarak Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladığı esnada yaptığı kıyafet reklamıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

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