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Antalyasporlu futbolcu Hakan Özmert'e 3 maç ceza

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Hakan Özmert'e 3 maç ceza verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) yapılan açıklamada; Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta kırmızı kart gören Hakan Özmert'e hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

PFDK'nin Beşiktaş ile oynanan maçta kırmızı kart gören İttifak Holding Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'e ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre'nin kartın cezai sonuçlarının ertelenmesine yönelik talebinin reddedildiği dile getirildi.

Trabzonspor ile oynanan maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilen MKE Ankaragücü futbolcusu Gerson Rodrigues'e müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lira ceza uygulandığı, Trabzonspor performans antrenörü Gökhan Kandemir'e de bir maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

PFDK'nın çeşitli nedenlerle Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor'a 48 biner, Medipol Başakşehir'e 34 bin 500, Galatasaray, Fenerbahçe ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 24 biner, MKE Ankaragücü'ne de 12 bin lira para cezası uyguladığı duyuruldu.

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