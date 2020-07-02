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Keşmir'deki çocuk fotoğrafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

KEŞMİR'de güvenlik güçleri ile militanlar arasındaki çatışmada ölen büyükbabasının üzerine oturmuş ağlayan bu 3 yaşındaki çocuğun fotoğrafı dünya çapında infiale yol açtı.

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Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddia edilen Beşir Ahmed'in göğsünün üzerine oturan 3 yaşındaki torununun fotoğrafı, bölgenin ve Pakistan'ın gündemi haline geldi. Önce sosyal medyada ortaya çıkan, ardından Hindistan yönetimi tarafından doğrulanan bu fotoğraf tepki çekti.

Dedesinin üstüne oturdu
Müslümanların çoğunlukta olduğu Keşmir'in Sopore kasabasında Hint polisinin ateşi sonucu ölen 65 yaşındaki dedesinin üstüne oturup ağlayan torun, çatışma devam ettiği için bir süre bu şekilde kaldı. O sırada çevredekilerin kaydettiği video ve fotoğraflarda, 3 yaşındaki çocuğun, güvenlik güçlerinin ateşi kesmesi sonucu bir duvarın arkasına geçtiği görülüyor.

Silahlı muhalifler tarafından öldürüldü
Hindistan yönetimi, Beşir Ahmed Han isimli kurbanın silahlı muhalifler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Ailesi ise, çatışma sırasında Ahmed Han'ın hedef alındığını ve torununun yanında katledildiğini belirtti.

Müslümanların oluşturduğu bölge
Nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Keşmir'de Hinduların ve merkezi yönetimin baskıları nedeniyle güvenlik güçleri ve ayrılıkçı gruplar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Polis tarafından vuruldu
Belli başlı sosyal medya platformlarında dün paylaşılan görüntünün ardından Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki uygulamalarını sık sık uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyan Pakistan'dan tepki açıklamaları geldi. Ahmed'in yeğeni Faruk Ahmed, yerel medyaya yaptığı açıklamada, arabası içinde oturan Ahmed'in polis tarafından aracından indirilip vurulduğunu görenlerin olduğunu anlatarak, "Görgü tanıkları, çocuğun da polis tarafından dedesinin göğsüne oturtulup fotoğrafının çekildiğini söyledi." ifadesini kullandı.

''Bu çocuğun ağıtı tüm dünya tarafından işitilmeli''
Twitter'da Hint güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddia edilen Ahmed'in cesedinin üzerine oturmuş 3 yaşındaki torununun fotoğrafını paylaşan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "Modi'nin faşist Hindistan'ı, masum sivilleri Keşmir için özgürlük sloganları attığı için bile öldürüyor. Öldürülmüş dedesinin göğsü üzerine oturmuş 3 yaşındaki bu çocuğun ağıtı tüm dünya tarafından işitilmeli." paylaşımında bulundu.

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