Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Fansız kulübü Monaco, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle geri çağırdı. Nijeryalı futbolcu, ligde oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.Abone ol
Galatasaray'da Henry Onyekuru, Monaco'nun izin vermemesi sebebiyle Trabzonspor ve kalan maçlarda forma giyemeyecek.
Fransız kulübünde Leonardo Jardim döneminde şans bulamayan Henry Onyekuru'yu yeni teknik direktör Robert Moreno değerlendirmek istiyor. Robert Moreno, Onyekuru'yu kamp kadrosuna dahil edecek.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sarı kırmızılı kulüp, Onyekuru'nun sezonun geri kalanında forma giymesi için Monaco ile görüşmeleri başlattı. İki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde, Onyekuru ligin son 5 maçında sarı kırmızılı formayı giyecek.