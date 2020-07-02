Mersin'de 16 yaşındaki çocuğun 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili kazı yapıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2002 yılında kaybolan 16 yaşındaki Döndü Karaçoban'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine bir çiftlik evinde kazı yapıldı.

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MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada; alışveriş için çıktığı evine bir daha dönmeyen Karaçoban'ın bulunması için Yeşiltepe Mahallesi'ndeki A.G.'ye ait çiftlik evinde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince iş makinesiyle yapılan kazıda 6 kemik parçası bulundu.

Kemikler, kriminal inceleme için Adana Adli Tip Kurumuna gönderildi.

Çiftlik evi ve çevresinde jandarma ekiplerince önlem alındı.