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Manchester City Liverpool'a gol oldu yağdı

Manchester City, 30 yıl sonra İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Liverpool'u 4-0'la hezimete geçti.

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Maç öncesi Manchester City, şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'u tünel önünde iki sıra halinde durarak alkışladı. 

Karşılaşmaya etkili başlayan Manchester City, 24. dakikada Joe Gomez'in Raheem Sterling'i düşürmesinin ardından penaltı kazandı. Bir dakika sonra Kevin de Bruyne, kullandığı penaltı atışında topu ve kaleci Alisson'u ayrı köşelere gönderdi. 35. dakikada City farkı 2'ey çıkardı.

Foden'in ceza sahası sol içine bıraktığı topu kontrol eden Sterling, yerden bir vuruşla kaleci Alisson'u 2. kez mağlup etti: 2-0. Kevin de Bruyne'nin ceza yayı üzerinden ceza sahası sağ içine bıraktığı harika topa hareketlenen Foden, şık bir vuruşla topu Alisson'un solundan ağlarla buluşturdu, Manchester City: 3 - Liverpool:0. Bu gol ilk yarının sonucu olurken; Liverpool, Mayıs 2015'te 6-1 yenildikleri Stoke City maçından bu yana ilk kez ilk 45 dakikada kalesinde üç gol birden gördü.

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