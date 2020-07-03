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HABER /  DÜNYA

İngiltere'den sevindiren Türkiye kararı

İngiltere'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere uygulanan uçuş yasağını kaldıracağı duyuruldu.

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İngiltere basınında yer alan habere göre İngiltere aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünya ülkelerine uygulanan koronavirüs kaynaklı uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor. 

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre 75 ülkeyi kapsayan uçuş yasakları sonlandırılıyor. 

Uçuş yasağı bulunan ülkeler arasında hemen hemen tüm AB üyesi ülkeler, Tayland, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelere uygulanan koornavirüs tedbirleri kapsamındaki yasaklar kalkacak. 

Yasağın kaldırılmasında bu 75 ülkede koronavirüs vakalarında görülen düşüşün etkili olduğu söylendi. 

İngiliz yetkililer bu ülkelerden açıklanan vaka sayısı rakamlarını güvenilir bulduğu için yasağın kaldırılmasına karar verildiği bildiriliyor. 

Bu kararla birlikte bu 75 ülkeyi ziyaret edecek İngiliz vatandaşlarının ülkeye dönüşte 14 günlük karantinaya girmesine gerek kalmayacağı da belli oldu. 

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