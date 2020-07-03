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İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde korkutan kaza

Komşu ülke İran'da bulunan Nataz Nükleer Tesisi'nin açık alanında, bu sabah meydana gelen kazada yapımı devam eden nükleer tesisin zarar gördüğü açıklandı.

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İran'da Nataz Nükleer Tesisi'nin açık alanında, bu sabah meydana gelen kazada yapımı devam eden nükleer tesisin zarar gördüğü açıklandı. Yetkililer, kaza için "yangın" ifadesi kullanıldı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, kazada can kaybının olmadığı kazanın nasıl ortaya çıktığı konusunda araştırmaların yapıldığını belirtirken, Nataz Kaymakamı Ramazan Ali Ferdevsi kaza için " yangın" ifadesini kullandı.

"Kaygılanacak bir durum yok"

Kazanın radyoaktif kirliliğe yol açma olasılığının olmadığını belirten Kemalvendi, "tesisin aktif olmamasından dolayı kaygılanacak bir durum yok " diye konuştu.

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