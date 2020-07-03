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Fenerbahçe Muhammed Kiprit'in peşinde

Fenerbahçe, Trabzonspor'un da peşinde olduğu Hertha Berlin B Takımı'nda forma giyen Muhammed Kiprit için girişimlere başladı.

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Kadroyu baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertliler, gündemine Almanya'dan sürpriz bir ekledi. Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Hertha Berlin B Takımı'nda forma giyen Muhammed Kiprit için girişimlere başlandı.

Muhammed'i sezon içerisinde scout ekibine izleten sarı-lacivertlilerde genç oyuncuya olumlu rapor verildi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Muhammed Kiprit'in menajeriyle görüşeceği ve oyuncunun bonservis sorununu çözülürse bu transferi gerçekleştireceği öğrenildi.

Trabzonspor da devrede
Kanarya, Muhammed'in bonservis sorununu çözemezse farklı alternatiflere yönelecek. Öte yandan; genç oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.

21 maçta 16 gol
U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Muhammed Kiprit kimdir?
1999 doğumlu genç futbolcu Muhammed Kiprit Türkiye U21 Milli Takım formasını giymektedir. Almanya Füchse Jugend takımı alt yapısında futbol kariyerine adım atan Muhammed Kiprit daha sonra TeBe Jugend oradanda Hertha BSC U19 takımında transfer olmuştur.

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