Ümit Erdim kaç kilo 60 kilo verdi bambaşka oldu Ümit Erdim eski hali nasıldı

5 yılda 60 kilo vererek bambaşka biri olan oyuncu Ümit Erdim son haline gelen çok zayıfladın, hasta mısın yorumlarına tepki gösterdi. Kilo al yoksa iş bulamazsın diyen bir takipçine ise zaten iş bulamıyorum diyerek cevap verdi. Peki Ümit Erdim eski hali nasıldı, şimdi kaç kilo? Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar ve kızı Ses kimdir?

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Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Ümit Erdim 140 kilo olunca ve aldığı kiloları bir türlü veremeyince mide ameliyatı oldu, hızla kilo vermeye başladı. 5 yılda toplam 60 kilo veren Ümit Erdim'in yeni halini destekleyenler kadar çok zayıfladın diyerek eleştirenler de oldu. 35 yaşında olan Ümit Erdim sosyal medyadan gelen yorumları cevapladı ve bir takipçisinin çok zayıfladın böyle iş bulamazsın sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi. Peki kimdir Ümit Erdim, eski hali nasıldı eşi Seda Çınar ve kızı Ses kimdir?

oyuncu Ümit Erdim, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. Uzun süredir bir projede yer almayan Erdim, bunun en büyük sebeplerinden birinin zayıflaması olduğunu söyledi.

Erdim, internet kullanıcılarının “Eski haline dön böyle iş bulamazsın” yorumuna “Katılıyorum, zaten bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm” şeklinde yanıt verdi.

140 kilo olan ve daha sonra zayıflayarak bambaşka bir görüntüye ulaşan Ümit Erdim kendisine son haliyle ilgili gelen mesajlara da zaman zaman tepki gösteriyor.

Ünlü oyuncu bir süre önce muhabirlerin “Mide ameliyatı olmaya nasıl karar verdiniz?” sorusuna sinirlenerek, “Ne saçma soru! Ayı gibiydim, o yüzden oldum. Sen de üç haneli sayılara geç, seni de görürüm” sözleriyle tepki göstermişti.

22 Mayıs 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir.

Ümit Erdim kimdir: 15 Haziran 1985 yılında Kocaeli’nde doğdu.

İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı.

1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır.

Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. 2015 yılının Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliğini yapmıştır.

22 Mayıs 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir.

Oynadığı Diziler

Böyle mi Olacaktı? (Konuk) 2002

Hayat Bilgisi (Varmısın Arif) Kanal D - Show TV 2003 - 2006

Gönül (Cemali) Kanal D 2006

Selena (Zülfikar Yıldız) atv 2006 - 2009

Adanalı (Konuk) atv 2008 - 2009

Teyzanne (Damperli) Star TV 2009

Benzemez Kimse Sana Star TV 2012

Doksanlar atv 2013

Kapanmadan Kazan (Konuk) atv 2013

Şefim (Konuk) atv 2013

Doksanlar atv 2013

Benzemez Kimse Sana (Juri Üyesi) Star TV 2015

Can tertip