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Kayseri'de 6 kişinin yaşadığı evde bir kişi sırtından vuruldu

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ’nin Kocasinan İlçesinde meydana gelen olayda tüfekle sırtından vurulan yabancı uyruklu Belali A., hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak’ta meydana gelen olayda yabancı uyruklu Belali A. 6 kişiyle birlikte yaşadığı evde henüz belirlenemeyen sebeple tüfekle sırtından vuruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde Belali A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi evde çalışma yaparken, olayla ilgili Belali A.’nın arkadaşları sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Belali A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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