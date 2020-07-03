Ozan Güven dayak ifadesi! Deniz Bulutsuz'a nasıl seviştiğini de anlat demiş

''Demek ki çok iyi s….'': Deniz Bulutsuz'un ifadesine göre, Ozan Güven'le 12 Haziran’da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Deniz Bulutsuz’un eski erkek arkadaşından konu açılınca Ozan Güven iddiaya göre herkesin önünde 'Demek ki çok iyi s….'' dedi. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz, konuyu kapattı.