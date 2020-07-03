Ozan Güven dayak ifadesi! Deniz Bulutsuz'a nasıl seviştiğini de anlat demiş
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in dayak olayında verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Her iki tarafın da anlattıkları kan donduran cinsten. Hem Deniz Bulutsuz hem Ozan Güven darp raporu aldı.
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesi gündeme bomba gibi düştü. Deniz Bulutsuz'un avukatı Mustafa Kurtuluş aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verdiği şikayet dilekçesinde Ozan Güven’in 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından yargılanması istendi.
Deniz Bulutsuz'un şikayet dilekçesinde de şiddetin boyutu ortaya çıktı. Fakat ortaya çıkan fotoğraflar, şiddetin resmen kanıtı olarak yerini aldı. Sözcü'nün özel haberine göre, ''Bacağım ve kalça kısmım dahil olmak üzere çok bölgeden yaralandım" diyen Bulutsuz'un hali görenleri şoke etti.
''Demek ki çok iyi s….'': Deniz Bulutsuz'un ifadesine göre, Ozan Güven'le 12 Haziran’da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Deniz Bulutsuz’un eski erkek arkadaşından konu açılınca Ozan Güven iddiaya göre herkesin önünde 'Demek ki çok iyi s….'' dedi. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz, konuyu kapattı.
Bağırarak eşyaları kırdı: İkiliyi Ozan Güven’in şoförü ikametgahına bıraktı. Deniz Bulutsuz kendisine söylenen sözlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ozan Güven bir anda bağırarak etraftaki eşyaları kırmaya başladı. Bulutsuz, Güven’in elindeki kırık abajuru almaya çalışırken çenesinden yaralandı.