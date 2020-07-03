Galatasaray'ın 30 milyon eurosu heba oldu hepsi çöpe gitti

Galatasaray 30 milyon Euro harcayarak kurduğu forvet hattında beklediğini bulamadı.

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Ligin en az gol (26) yiyen takımı olan Galatasaray aynı başarıyı hücumda gösteremedi ve en çok gol atanlar sıralamasında 6 takıma geçildi. Sarı-kırmızılı kulüp forvet hattına 30 milyon Euro yatırım yaptığı sezonda beklediği katkıyı alamadı.

52 puanda kaldı

Sabah'ın haberine göre; oysa ki 2017-18 sezonunda Gomis'in sürüklediği Galatasaray 29 haftada 65 kez ağları sarsmış ve 60 puan toplamıştı. Geçen sezon 29 haftanın sonunda atılan gol sayısı 62, ulaşılan puan 59 yazıyordu. Bu sezon ise 29 haftada sadece 48 gol bulabilen sarı-kırmızılı takım, 52 puanda kaldı.

29 haftada 12 gol bulabildiler

3 yıllığına 25 milyon Euro maliyetle gelen Falcao sakatlığı yüzünden ligde 10 hafta takımını yalnız bıraktı. Sezonu kapatan Andone sadece 9 maçta görev yaptı. Diagne-Mitroglou yerine tercih edilen Falcao-Andone ikilisi 29 haftada toplam 12 kez fileleri havalandırdı.