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Tunceli'de hava destekli operasyonda PKK'ya darbe! 2 terörist öldürüldü

TUNCELİ Ovacık kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirildi. 

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de belirtildi.

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