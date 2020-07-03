Tunceli'de hava destekli operasyonda PKK'ya darbe! 2 terörist öldürüldü

TUNCELİ Ovacık kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de belirtildi.