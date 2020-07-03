Türkiye'nin koronavirüs durum raporu açıklandı! Ölüm oranının en yüksek olduğu bölgeler

Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) durum raporu yayımlandı. Kovid-19 salgınında son 7 günde, 100 bin kişide 15’ten fazla vaka, Güneydoğu Anadolu, İstanbul ve Batı Anadolu’da gözlendi. 100 bin kişide son 7 günlük oranlara bakıldığında Gaziantep, Diyarbakır ve Konya için sırasıyla yüzde 25,7, yüzde 23,9 ve yüzde 22 oldu. Diğer yandan; 100 bin kişide 7 günlük oranlara göre Antalya, Nevşehir ve Muğla’da durum sırasıyla yüzde 1,4, yüzde 1,3 ve yüzde 0,7 oldu.