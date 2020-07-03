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Antalya'da kötü kokuya 'Fare ölmüştür' dediler gerçek başka çıktı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da bir sitenin giriş katında 25 yıldır yalnız yaşayan adam, çevreye yayılan kötü koku üzerine yatak odasında ölü bulundu. Site müdürü, 67 yaşındaki adamı en son 22 Haziran'da gördüğünü söyleyerek 'İçerisi sinek doluydu' diye konuştu.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi.

Apartman sakinleri bina içinde ağır bir kokunun gelmesi üzerine durumu yöneticiye bildirdi. Apartman görevlisi kokunun geldiği yeri belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan incelemede kokunun 25 yıldır giriş katta yalnız yaşayan emekli 67 yaşındaki Mehmet Sağlamoğlu’nun dairesinden geldiği belirlendi.

Yatak odasında cansız bedenine ulaşıldı

İçeri giren görevliler, Sağlamoğlu’yu yatak odasında hareketsiz şekilde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, Sağlamoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Sağlamoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar da polisin çalışmasını izledi.

"Belki fare ölmüştür, kokusu geliyordur..."

Olayı anlatan site müdürü Osman Çağlayan, “Apartman sakinlerinden kokuyla alakalı şikayet geldi. Elemanı gönderdim. 'Odunluklara bak. Belki fare ölmüştür. Kokusu geliyordur' dedim. Eleman baktı geldi ve kokunun kapıcı dairesinden geldiğini söyledi. Ben de şüphelendim. Elemanla beraber mutfak penceresinden baktık, içerisi sinek doluydu. Elemanı içeriye gönderdim. Öldüğünü anladık. Koku gelmese anlamayacaktık. En son 22 Haziran’da görmüştüm. Bana kira vermişti. O tarihten beri görmedim. 1996'dan bu yana tek başına yaşıyor” dedi.

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