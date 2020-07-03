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Dolar 3 haftadır 6.85 seviyesinde! 3 Temmuz Cuma dolar ne kadar?

Dolar/TL yaklaşık 3 haftadır 6,85 seviyesinde seyrediyor. Kuru, haftanın son işlem gününe de 6,85'ten başladı.

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Piyasalar, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Dünya genelinde açıklanan yeni vaka sayıları, salgında ikinci dalga endişelerini artırmış durumda. 

Dolar/TL yaklaşık 3 haftadır 6,85 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 7,70 civarında seyrediyor.

Risk algısı azaldı

Analistler, Covid-19 aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.

Altın fiyatları 3 Temmuz
  • Gram altın
  • 22 Ayar Altın TL/Gr Alış: 353 TL - Satış: 367 TL
  • 24 Ayar Altın TL/Gr Alış: 390,36 TL - Satış: 391,46 TL
  • Çeyrek altın alış: 633,50 TL - Satış: 641,60 TL
  • Yarım altın Alış: 1.266,10 TL - Satış: 1.281,70 TL
  • Cumhuriyet altını alış: 2.532,10 TL - Satış: 2.553,00 TL
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