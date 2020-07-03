Dolar 3 haftadır 6.85 seviyesinde! 3 Temmuz Cuma dolar ne kadar?

Dolar/TL yaklaşık 3 haftadır 6,85 seviyesinde seyrediyor. Kuru, haftanın son işlem gününe de 6,85'ten başladı.Abone ol
Piyasalar, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Dünya genelinde açıklanan yeni vaka sayıları, salgında ikinci dalga endişelerini artırmış durumda.
Dolar/TL yaklaşık 3 haftadır 6,85 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 7,70 civarında seyrediyor.
Risk algısı azaldı
Analistler, Covid-19 aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.
Altın fiyatları 3 Temmuz
- Gram altın
- 22 Ayar Altın TL/Gr Alış: 353 TL - Satış: 367 TL
- 24 Ayar Altın TL/Gr Alış: 390,36 TL - Satış: 391,46 TL
- Çeyrek altın alış: 633,50 TL - Satış: 641,60 TL
- Yarım altın Alış: 1.266,10 TL - Satış: 1.281,70 TL
- Cumhuriyet altını alış: 2.532,10 TL - Satış: 2.553,00 TL
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