Memur ve emekli Temmuz enflasyon farkı zammı belli oldu! Polis, öğretmen, doktor maaşı
Temmuz 2020 enflasyonu ile birlikte Memur ve emeklilerin enflasyon farkı zammı belli oldu. Peki enflasyon farkı zammı ne kadar oldu? Öğretmen, hemşire, doktor, polis, komiser ve müdürlerin zamlı maaşları şöyle:
Milyonlanca memur ve emekli, temmuz ayında maaşlarına enflasyon farkı zammı alacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Hem memurların hem de memur emeklilerin gözü Temmuz ayı enflasyon rakamlarına dönmüştü. Rakamların açıklanmasıyla birlikte memurun enflasyon farkı zam oranı da belli oldu.
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.
Memur ve emeklilerin maaş zam oranları belli oldu: Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. Memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli oldu. Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.
Enflasyon farkına göre emekli maaşı ne kadar oldu?
En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi.
En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi.
En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı.