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Beşiktaş'ta Welinton olmazsa Awaziem de listede

Savunma hattına en az 1 takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi Welinton ile olumsuzluk yaşarsa Leganes forması giyen Awaziem alternatifini kullanacak.

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Stoper mevkiinde görev yapan Roco ve Mirin'in gözden çıkaran Beşiktaş, Vida için de tekliflere kapısını açmış durumda.

Bu nedenle savunmanın göbeğine en az 1 takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, bir süredir Welinton için temaslarını sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan talebesi olan 31 yaşındaki Brezilyalı'yı düşük bir bonservis ve uygun maaşla kadroya katmayı düşünen yönetim, bu futbolcunun alternatifini de belirledi.

Geçen sezon Çaykur Rizespor forması giymişti

Beşiktaş, Welinton'da olumsuzluk yaşanması halinde geçtiğimiz sezon Ç. Rizespor'da kiralık oynayan bu sezon ise Leganes forması giyen Awaziem'e yönelecek. Satın alma opsiyonlu kiralık düşünülen 23 yaşındaki Nijeryalı stoperin ekonomik koşulları, siyah-beyazlı kulübe uyuyor.

La Liga ekibi Leganes formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Awaziem'in Porto ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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