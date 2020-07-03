Hastalığı yüzünden zor günler yaşayan Berna Laçin 'Meniere' hastalığını böyle anlattı
Berna Laçin, bu kez hastalığı ile gündeme geldi, yaşadığı zor günleri anlattı. Annesinden kendisine miras kalan 'Meniere' hastalığını açıkladı.
Sıklıkla sosyal medya hesaplarından gündeme dair yaptığı eleştiriler nedeniyle gündeme gelen başarılı oyuncu Berna Laçin, son zamanlarda oldukça zor günler yaşadı. Annesinden kendisine miras kalan bir hastalığın esiri olduğunu söyleyen Berna Laçin, geçirdiği ''Meniere'' hastalığını anlattı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan bu fotoğrafı paylaşan Berna Laçin, yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı:
"15 gün önce çamaşır makinesinin sıkma programına uyandığımı sandım. Bir 10 gün tuvaletin bile yolunu bulamadım. Annemi yıllardır telef eden 'meniere' miras bana geçmiş.''
''Allah hiçbirinize vermesin, uzun hikaye, kısaca vertigo ya da kristal karışması değil, 1000 misli kuvvette ve kalıcı-kronik olanı. Kulak tansiyonu ya da kulak migreni de diyorlar.''
''Çınlama, basınç, gürültü de cabası… Hah ilaç, diyet vs. ama en çok strese bulaşmayacakmışım, yahu dünyanın en huzurlu insanıyımdır ama stres bana bulaşıyor epeydir malum…''