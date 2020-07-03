TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esnafın 11 maddelik talebini içeren mektup!

TESK’in Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup gönderdi ve 11 ayrı talepte bulundu. Palandöken “Esnaf darda, ayakta zor duruyor. Borç ertelemesi ve nakit desteği şart” dedi.

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2.5 milyon esnafın temsilcisi olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup gönderdi ve 11 ayrı talepte bulundu.

‘'Esnaf darda, ayakta zor duruyor'' diyen Palandöken, kredi borçlarının 3 ay ertelenmesini, esnaf ile yanlarında çalışan personelin prim borçlarının da yıl sonuna kadar devlet tarafından ödenmesini istedi. Palandöken, taleplerini şöyle sıraladı:

– Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırılmış olan kredilerin geri ödeme tarihleri, faizleri Hazine'ce karşılanmak kaydıyla, bir kez daha 3 ay süre ile yeniden ertelenmeli.

– Esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanların ödeyecekleri SGK primleri, yıl sonuna kadar devlet tarafından karşılanmalı.

– Esnaf ve sanatkârlarımızca ödenen işyeri kira stopajı uygulamasına son verilmeli.

– Temel gıda maddeleri ile temizlik ürünlerinden Katma Değer Vergisi (KDV) alınmamalı ya da oran yüzde 1'e indirilmeli.

– Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ve tarım kredi kooperatiflerinin, esnaf ve sanatkârlara rakip olacak şekilde ticaret yapmaları önlenmeli.

– Son 3 yıl içinde işyeri açık olan esnaf ve sanatkârlara doğrudan nakit desteği sağlanmalı.

– Kahvehanelerde gereken hijyen tedbirleri alınmak kaydıyla oyunlar serbest bırakılmalı.

– İl içinde faaliyet gösteren ticari araçlar ile okul servislerinde yüzde 50 yolcu taşıyabilme uygulaması kaldırılmalı. Turizm bölgelerinde çalışan 9 koltuklu taksilerin 3 yolcudan fazla taşımaması şeklindeki uygulamaya son verilip, yolcu kapasitesi yüzde 50'ye yükseltilmeli. 100 km'ye kadar şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların da koltuk kapasitesi kadar yolcu alabilmeleri sağlanmalı.

– Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan işyerlerinin, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü, 1 Temmuz 2021'e ertelenmeli.

Tekel bayilerine ceza darbe ve yıkım olur

Bendevi Palandöken, mektupta gece saat 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında alkollü içki satışı yapılması halinde uygulanan azami 51 bin 600 TL tutarındaki para cezasının, 65 bin ila 320 bin liraya çıkarılmak istenmesinin tütün ve alkol ürünü satan esnaf için darbe ve yıkım olacağını vurguladı. Palandöken, “Adil olmayan bu ceza esnafımızı, ‘Bu kadar da olmaz' noktasına getirmiştir. Bu düzenlemeden vazgeçilmelidir” dedi.